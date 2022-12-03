Menu
Женский приговор 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Женский приговор» события разворачиваются в 80-е. Молодой рок-исполнитель Кирилл обвиняется в совершении нескольких убийств. Если суд признает его виновным, юноша будет казнен. Ирина не хочет приниматься за это дело, но председатель суда, который является ее любовником, уговаривает женщину, обещая, что в конце судебного процесса он наконец подаст на развод. Также в деле участвуют народные заседатели Надя и Наташа. Они очень разные, им непросто понять противоположную точку зрения, и у каждой свои трудности: одна постоянно ругается с дочерью-бунтаркой, другая любит коллегу, который относится к ней с презрением.

Серия 1
Season 1 Episode 1
3 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2022
