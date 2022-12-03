В 1 сезоне сериала «Женский приговор» события разворачиваются в 80-е. Молодой рок-исполнитель Кирилл обвиняется в совершении нескольких убийств. Если суд признает его виновным, юноша будет казнен. Ирина не хочет приниматься за это дело, но председатель суда, который является ее любовником, уговаривает женщину, обещая, что в конце судебного процесса он наконец подаст на развод. Также в деле участвуют народные заседатели Надя и Наташа. Они очень разные, им непросто понять противоположную точку зрения, и у каждой свои трудности: одна постоянно ругается с дочерью-бунтаркой, другая любит коллегу, который относится к ней с презрением.