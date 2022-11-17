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Pepsi, где мой истребитель? 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Pepsi, где мой истребитель?
Киноафиша Сериалы Pepsi, где мой истребитель? Сезоны Сезон 1

Pepsi, Where's My Jet? 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Pepsi, где мой истребитель?»

В 1 сезоне сериала «Pepsi, где мой истребитель?» действие происходит в середине 90-х. Производитель известной газировки запустил рекламную акцию, в рамках которой любители прохладительного напитка могли собирать очки и менять их на призы. Баллы начислялись за приобретение бутылки Pepsi. Также их можно было получить отдельно за символическую стоимость в 10 центов. Каталог призов включал немало разнообразных позиций. За 75 очков любитель газированной воды получал эксклюзивную футболку, а за 1450 — куртку из натуральной кожи. Pepsi выпустила к промокампании несколько рекламных роликов, которые вызвали широкий общественный резонанс.

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Список серий 1-го сезона сериала «Pepsi, где мой истребитель?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Парень из Сиэтла The Kid from Seattle
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2022
Давайте договоримся Let’s Make a Deal
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2022
Несносные медведи The Bad News Bears
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2022
Спасение экипажа Landing the Plane
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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