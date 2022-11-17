В 1 сезоне сериала «Pepsi, где мой истребитель?» действие происходит в середине 90-х. Производитель известной газировки запустил рекламную акцию, в рамках которой любители прохладительного напитка могли собирать очки и менять их на призы. Баллы начислялись за приобретение бутылки Pepsi. Также их можно было получить отдельно за символическую стоимость в 10 центов. Каталог призов включал немало разнообразных позиций. За 75 очков любитель газированной воды получал эксклюзивную футболку, а за 1450 — куртку из натуральной кожи. Pepsi выпустила к промокампании несколько рекламных роликов, которые вызвали широкий общественный резонанс.