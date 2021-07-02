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Рашаш 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рашаш
Киноафиша Сериалы Рашаш Сезоны Сезон 1

Rashash
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рашаш»

В 1 сезоне сериала «Рашаш» сюжет основан на реальных событиях. Главный герой – мужчина, который в 70-е годы снискал славу опасного преступника. Его имя — Рашаш. Бандит орудовал на территории Саудовской Аравии. Именно там за ним два года охотились сотрудники полиции. Поиски велись непрерывно. Но даже несмотря на слежку со стороны сотрудников правоохранительных органов, Рашаш успешно занимался противозаконной деятельностью и уходил с мест преступления незамеченным. Кроме того, он сумел расположить к себе других представителей криминального мира и завоевать влияние в этой среде. Бандиты помогали ему прятаться от полиции.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рашаш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начала Beginnings
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2021
Новые горизонты New horizons
Сезон 1 Серия 2
2 июля 2021
Огонь в пустыне Fire in the desert
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2021
Враг внутри The enemy within
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2021
Размытые линии Blurred lines
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2021
Потрясение Fallout
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2021
Конец игры End game
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2021
Возмездие Retribution
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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