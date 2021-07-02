Menu
Rashash 2021, season 1

Season premiere 2 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Rashash" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рашаш» сюжет основан на реальных событиях. Главный герой – мужчина, который в 70-е годы снискал славу опасного преступника. Его имя — Рашаш. Бандит орудовал на территории Саудовской Аравии. Именно там за ним два года охотились сотрудники полиции. Поиски велись непрерывно. Но даже несмотря на слежку со стороны сотрудников правоохранительных органов, Рашаш успешно занимался противозаконной деятельностью и уходил с мест преступления незамеченным. Кроме того, он сумел расположить к себе других представителей криминального мира и завоевать влияние в этой среде. Бандиты помогали ему прятаться от полиции.

"Rashash" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Beginnings
Season 1 Episode 1
2 July 2021
New horizons
Season 1 Episode 2
2 July 2021
Fire in the desert
Season 1 Episode 3
9 July 2021
The enemy within
Season 1 Episode 4
16 July 2021
Blurred lines
Season 1 Episode 5
23 July 2021
Fallout
Season 1 Episode 6
30 July 2021
End game
Season 1 Episode 7
6 August 2021
Retribution
Season 1 Episode 8
13 August 2021
