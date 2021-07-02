В 1 сезоне сериала «Рашаш» сюжет основан на реальных событиях. Главный герой – мужчина, который в 70-е годы снискал славу опасного преступника. Его имя — Рашаш. Бандит орудовал на территории Саудовской Аравии. Именно там за ним два года охотились сотрудники полиции. Поиски велись непрерывно. Но даже несмотря на слежку со стороны сотрудников правоохранительных органов, Рашаш успешно занимался противозаконной деятельностью и уходил с мест преступления незамеченным. Кроме того, он сумел расположить к себе других представителей криминального мира и завоевать влияние в этой среде. Бандиты помогали ему прятаться от полиции.