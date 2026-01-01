Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Черный кролик
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Черный кролик
Основные места съемок сериала Черный кролик
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Где снимали известные сцены
Экстерьер ресторана «Чёрный Кролик»
ул. Уотер, 279, Нью-Йорк, США
Стоя на крыше ресторана, на заднем плане — мост.
Бруклинский мост, Манхэттен, Нью-Йорк, США
Даты съемок сериала Черный кролик
19 апреля 2024 - 25 сентября 2024
