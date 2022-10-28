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Я – преследователь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я – преследователь
Киноафиша Сериалы Я – преследователь Сезоны Сезон 1

I Am a Stalker
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я – преследователь»

В 1 сезоне сериала «Я – преследователь» представлена история о том, как самые известные сталкеры в Америке преследуют людей. Сами осужденные преступники поделятся своими историями. Иногда любовь превращается в одержимость, которая впоследствии приводит к убийству. Люди иногда достигают предела, в психике происходят нарушения, которые приводят к необратимым последствиям. Герои поделятся своими леденящими кровь историями о том, как любовь превратилась в паранойю и впоследствии привела к смерти. Жертвы, которым удалось остаться в живых, тоже расскажут о своих переживаниях.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я – преследователь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Паттерн поведения Pattern of Behavior
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Последний шанс One Last Chance
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Преследование семьи A Family Stalked
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
На волоске от смерти Close to Death
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Во власти страха﻿ Imminent Fear
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
Невероятно близкие друзья Extreme Best Friends
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
Тревожные сигналы Red Flags
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2022
Одержимое поведение Obsessive Tendencies
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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