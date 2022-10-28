В 1 сезоне сериала «Я – преследователь» представлена история о том, как самые известные сталкеры в Америке преследуют людей. Сами осужденные преступники поделятся своими историями. Иногда любовь превращается в одержимость, которая впоследствии приводит к убийству. Люди иногда достигают предела, в психике происходят нарушения, которые приводят к необратимым последствиям. Герои поделятся своими леденящими кровь историями о том, как любовь превратилась в паранойю и впоследствии привела к смерти. Жертвы, которым удалось остаться в живых, тоже расскажут о своих переживаниях.