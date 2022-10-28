Menu
I Am a Stalker 2022, season 1

I Am a Stalker season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I Am a Stalker Seasons Season 1
I Am a Stalker
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"I Am a Stalker" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я – преследователь» представлена история о том, как самые известные сталкеры в Америке преследуют людей. Сами осужденные преступники поделятся своими историями. Иногда любовь превращается в одержимость, которая впоследствии приводит к убийству. Люди иногда достигают предела, в психике происходят нарушения, которые приводят к необратимым последствиям. Герои поделятся своими леденящими кровь историями о том, как любовь превратилась в паранойю и впоследствии привела к смерти. Жертвы, которым удалось остаться в живых, тоже расскажут о своих переживаниях.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

"I Am a Stalker" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pattern of Behavior
Season 1 Episode 1
28 October 2022
One Last Chance
Season 1 Episode 2
28 October 2022
A Family Stalked
Season 1 Episode 3
28 October 2022
Close to Death
Season 1 Episode 4
28 October 2022
Imminent Fear
Season 1 Episode 5
28 October 2022
Extreme Best Friends
Season 1 Episode 6
28 October 2022
Red Flags
Season 1 Episode 7
28 October 2022
Obsessive Tendencies
Season 1 Episode 8
28 October 2022
