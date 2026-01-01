Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рядовые Места съёмок

Места и даты съемок сериала Рядовые

Основные места съемок сериала Рядовые

  • Северная Ирландия, Великобритания
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года
Эта находка в гробнице Хюррем заставила ахнуть: так вот почему ее считали ведьмой
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает
Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
Диктатура, чума и дьявол: эти 4 советских сказки зря показывали детям – в 2026 году они пугают даже взрослых
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше