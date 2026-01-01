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Зоопарк в обувной коробке
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Зоопарк в обувной коробке
О сериале
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Зоопарк в обувной коробке
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
Даты съемок сериала Зоопарк в обувной коробке
17 июня 2004 - 31 августа 2004
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