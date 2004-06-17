Menu
Kinoafisha TV Shows Shoebox Zoo Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Shoebox Zoo

  • Edinburgh, Scotland, UK

Filming Dates

  • 17 June 2004 - 31 August 2004
