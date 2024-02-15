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Последний клан ниндзя 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний клан ниндзя
Киноафиша Сериалы Последний клан ниндзя Сезоны Сезон 1

Shinobi no Ie: House of Ninjas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Последний клан ниндзя»

В 1 сезоне сериала «Последний клан ниндзя» события разворачиваются в Японии в наши дни. Главными героями становятся представители древнего могущественного японского рода Тавара. На протяжении нескольких столетий члены этого клана считались лучшими ниндзя, равных которым не было на территории страны. Однако все изменила одна трагическая случайность. С тех пор Тавара отказались от истории своего рода и забыли о корнях. Но в тот момент, когда страна рискует столкнуться с величайшим кризисом, персонажи вынуждены принять свое прошлое и войти в историю как последние ниндзя на территории Японии...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Последний клан ниндзя График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2024
След The Trail
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2024
Цветок The Flower
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2024
Воскрешение The Resurrection
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2024
Признание The Confession
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2024
Незнакомец The Stranger
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2024
Сделка The Trade
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2024
Затмение The Eclipse
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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