House of Ninjas 2024, season 1

House of Ninjas season 1 poster
Season premiere 15 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
"House of Ninjas" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последний клан ниндзя» события разворачиваются в Японии в наши дни. Главными героями становятся представители древнего могущественного японского рода Тавара. На протяжении нескольких столетий члены этого клана считались лучшими ниндзя, равных которым не было на территории страны. Однако все изменила одна трагическая случайность. С тех пор Тавара отказались от истории своего рода и забыли о корнях. Но в тот момент, когда страна рискует столкнуться с величайшим кризисом, персонажи вынуждены принять свое прошлое и войти в историю как последние ниндзя на территории Японии...

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.1 IMDb

House of Ninjas List of episodes

Season 1
The Offer
Season 1 Episode 1
15 February 2024
The Trail
Season 1 Episode 2
15 February 2024
The Flower
Season 1 Episode 3
15 February 2024
The Resurrection
Season 1 Episode 4
15 February 2024
The Confession
Season 1 Episode 5
15 February 2024
The Stranger
Season 1 Episode 6
15 February 2024
The Trade
Season 1 Episode 7
15 February 2024
The Eclipse
Season 1 Episode 8
15 February 2024
