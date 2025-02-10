735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи

Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов

Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным