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Соври мне 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соври мне
Киноафиша Сериалы Соври мне Сезоны Сезон 1

Tell Me Lies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соври мне»

В 1 сезоне сериала «Соври мне» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Люси Олбрайт, у которой весьма непростые отношения с матерью. Она съезжает от нее и обустраивается в общежитии небольшого колледжа. Спустя некоторое время Люси знакомится с парнем по имени Стивен ДеМарко. Герои находятся в том возрасте, когда кажущиеся вполне заурядными решения приводят к необратимым последствиям. Хотя их отношения начинаются как любой классический студенческий роман, герои быстро попадают в запутанную ситуацию, которая навсегда изменит не только их жизнь, но и жизни связанных с ними с людей.

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Список серий сериала Соври мне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Удары молнии Lightning Strikes
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2022
Горячая кровь Hot-Blooded
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2022
Мы не касаемся, мы сталкиваемся We Don't Touch, We Collide
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2022
Сними штаны и куртку Take Off Your Pants and Jacket
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2022
Счастливого гребаного Рождества Merry F*cking Christmas
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2022
И мне жаль, если я оскорбил тебя And I'm Sorry If I Dissed You
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2022
Замок на облаке Castle on a Cloud
Сезон 1 Серия 7
5 октября 2022
Не растрачивай эмоции впустую Don't Go Wasting Your Emotion
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2022
Сладкая, мы идем ко дну Sugar, We're Going Down Swinging
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2022
Спальня наших друзей The Bedroom of Our Friends
Сезон 1 Серия 10
26 октября 2022
График выхода всех сериалов
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