В 1 сезоне сериала «Соври мне» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Люси Олбрайт, у которой весьма непростые отношения с матерью. Она съезжает от нее и обустраивается в общежитии небольшого колледжа. Спустя некоторое время Люси знакомится с парнем по имени Стивен ДеМарко. Герои находятся в том возрасте, когда кажущиеся вполне заурядными решения приводят к необратимым последствиям. Хотя их отношения начинаются как любой классический студенческий роман, герои быстро попадают в запутанную ситуацию, которая навсегда изменит не только их жизнь, но и жизни связанных с ними с людей.