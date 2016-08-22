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Лунный свет, нарисованный облаками 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лунный свет, нарисованный облаками
Киноафиша Сериалы Лунный свет, нарисованный облаками Сезоны Сезон 1

Moonlight Drawn by Clouds 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 18
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лунный свет, нарисованный облаками»

В 1 сезоне сериала «Лунный свет, нарисованный облаками» смышленая девушка, которую мать воспитывала как сына, зарабатывает на жизнь, выдавая себя за мужчину. Многие аристократы узнают о ней и советуют своим друзьям. Героиня, переодевшись в джентльмена, выполняет функции консультанта по романтическим отношениям. Однажды к ней обращается единственный наследник короля, которому в скором времени предстоит занять престол. Остроумный и озорной парень ведет себя непредсказуемо, чем вызывает раздражение у многих слуг своего отца. Он увлекается музыкой и искусством, чем сразу располагает к себе главную героиню.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лунный свет, нарисованный облаками» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 сентября 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 сентября 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 сентября 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 октября 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 октября 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 октября 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 октября 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 октября 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 октября 2016
График выхода всех сериалов
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