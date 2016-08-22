В 1 сезоне сериала «Лунный свет, нарисованный облаками» смышленая девушка, которую мать воспитывала как сына, зарабатывает на жизнь, выдавая себя за мужчину. Многие аристократы узнают о ней и советуют своим друзьям. Героиня, переодевшись в джентльмена, выполняет функции консультанта по романтическим отношениям. Однажды к ней обращается единственный наследник короля, которому в скором времени предстоит занять престол. Остроумный и озорной парень ведет себя непредсказуемо, чем вызывает раздражение у многих слуг своего отца. Он увлекается музыкой и искусством, чем сразу располагает к себе главную героиню.