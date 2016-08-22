Menu
Moonlight Drawn by Clouds season 1 watch online

Moonlight Drawn by Clouds 16+
Original title Season 1
Season premiere 22 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 18
Runtime 19 hours 30 minutes
"Moonlight Drawn by Clouds" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лунный свет, нарисованный облаками» смышленая девушка, которую мать воспитывала как сына, зарабатывает на жизнь, выдавая себя за мужчину. Многие аристократы узнают о ней и советуют своим друзьям. Героиня, переодевшись в джентльмена, выполняет функции консультанта по романтическим отношениям. Однажды к ней обращается единственный наследник короля, которому в скором времени предстоит занять престол. Остроумный и озорной парень ведет себя непредсказуемо, чем вызывает раздражение у многих слуг своего отца. Он увлекается музыкой и искусством, чем сразу располагает к себе главную героиню.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

"Moonlight Drawn by Clouds" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
22 August 2016
Episode 2
23 August 2016
Episode 3
29 August 2016
Episode 4
30 August 2016
Episode 5
5 September 2016
Episode 6
6 September 2016
Episode 7
12 September 2016
Episode 8
13 September 2016
Episode 9
19 September 2016
Episode 10
20 September 2016
Episode 11
26 September 2016
Episode 12
27 September 2016
Episode 13
3 October 2016
Episode 14
4 October 2016
Episode 15
10 October 2016
Episode 16
11 October 2016
Episode 17
17 October 2016
Episode 18
18 October 2016
