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Постер сериала Где приземляются звезды?
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Где приземляются звезды?, список сезонов

Where Stars Land 16+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Где приземляются звезды?»
Где приземляются звезды? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 1 октября 2018 - 26 ноября 2018
 
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