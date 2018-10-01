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Где приземляются звезды? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Где приземляются звезды?
Киноафиша Сериалы Где приземляются звезды? Сезоны Сезон 1

Where Stars Land 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Где приземляются звезды?»

В 1 сезоне сериала «Где приземляются звезды» главная героиня получила специализированное образование в вузе родного города, после чего приняла приглашение о трудоустройстве в международный аэропорт Инчхон. Там она знакомится с молодым парнем, который всю жизнь мечтал стать пилотом. Однако травма, полученная в раннем возрасте, не дала его мечте осуществиться. Тем не менее молодой человек решил устроиться на работу в аэропорт, чтобы быть поближе к своей неосуществимой мечте. Встреча двоих героев стала началом крепкой дружбы, а впоследствии — романтических отношений. Вместе им предстоит преодолеть немало испытаний.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Где приземляются звезды?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 октября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 октября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 октября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 октября 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 октября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
30 октября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
5 ноября 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 ноября 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
6 ноября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
6 ноября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
12 ноября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
12 ноября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
13 ноября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
13 ноября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
19 ноября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
19 ноября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
20 ноября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
20 ноября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
26 ноября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
26 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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