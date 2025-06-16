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Темная лошадка - 2025, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Темная лошадка Сезоны Сезон 1

Темная лошадка
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Темная лошадка»

В 1 сезоне сериала «Темная лошадка» финансовый аферист Дронов полагал, что ему без труда удастся обмануть сотрудников следственного комитета, которые уже много лет безуспешно пытаются его поймать. Возглавляет работу полицейских капитан Кутик, славящийся своей принципиальностью и патологической честностью. Шанс встретиться этим двум противоположностям был невелик, однако они столкнулись из-за банального ДТП. Дронов въехал в машину сотрудников правоохранительных органов и тут же попытался откупиться от них. Теперь многомиллионная афера может сорваться из-за честного полицейского.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Темная лошадка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 июня 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2025
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2025
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2025
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2025
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2025
График выхода всех сериалов
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