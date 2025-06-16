Menu
The Dark Horse season 1 watch online

The Dark Horse season 1 poster
The Dark Horse
Temnaya loshadka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 24 minutes
"The Dark Horse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темная лошадка» финансовый аферист Дронов полагал, что ему без труда удастся обмануть сотрудников следственного комитета, которые уже много лет безуспешно пытаются его поймать. Возглавляет работу полицейских капитан Кутик, славящийся своей принципиальностью и патологической честностью. Шанс встретиться этим двум противоположностям был невелик, однако они столкнулись из-за банального ДТП. Дронов въехал в машину сотрудников правоохранительных органов и тут же попытался откупиться от них. Теперь многомиллионная афера может сорваться из-за честного полицейского.

Series rating

7.9
Rate 14 votes
7.7 IMDb

"The Dark Horse" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 June 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 June 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 June 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 June 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 June 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 June 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 June 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 June 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 June 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 June 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 June 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 June 2025
TV series release schedule
