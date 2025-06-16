В 1 сезоне сериала «Темная лошадка» финансовый аферист Дронов полагал, что ему без труда удастся обмануть сотрудников следственного комитета, которые уже много лет безуспешно пытаются его поймать. Возглавляет работу полицейских капитан Кутик, славящийся своей принципиальностью и патологической честностью. Шанс встретиться этим двум противоположностям был невелик, однако они столкнулись из-за банального ДТП. Дронов въехал в машину сотрудников правоохранительных органов и тут же попытался откупиться от них. Теперь многомиллионная афера может сорваться из-за честного полицейского.