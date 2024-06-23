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Темное дитя: Отголоски 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Темное дитя: Отголоски
Киноафиша Сериалы Темное дитя: Отголоски Сезоны Сезон 1

Orphan Black: Echoes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темное дитя: Отголоски»

В 1 сезоне сериала «Темное дитя: Отголоски» действие происходит в недалеком будущем. Это история о научных манипуляциях, проводимых над человеком. В центре событий оказываются несколько женщин под руководством амбициозной Люси с задатками лидера. Героини обнаруживают, что их судьбы тесно связаны между собой. Они постепенно погружаются в жизни друг друга, чтобы совместными усилиями раскрыть тайну собственного происхождения. Выясняется, что с этим связано множество ужасающих секретов, а также история любви и предательства. Героиням предстоит преодолеть множество испытаний на пути к правде о самих себе.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Темное дитя: Отголоски» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 июля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 августа 2024
График выхода всех сериалов
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