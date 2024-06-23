Menu
Orphan Black: Echoes 18+
Season premiere 23 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"Orphan Black: Echoes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темное дитя: Отголоски» действие происходит в недалеком будущем. Это история о научных манипуляциях, проводимых над человеком. В центре событий оказываются несколько женщин под руководством амбициозной Люси с задатками лидера. Героини обнаруживают, что их судьбы тесно связаны между собой. Они постепенно погружаются в жизни друг друга, чтобы совместными усилиями раскрыть тайну собственного происхождения. Выясняется, что с этим связано множество ужасающих секретов, а также история любви и предательства. Героиням предстоит преодолеть множество испытаний на пути к правде о самих себе.

"Orphan Black: Echoes" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 June 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 July 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 July 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 July 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 July 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 August 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 August 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 August 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 August 2024
