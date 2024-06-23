В 1 сезоне сериала «Темное дитя: Отголоски» действие происходит в недалеком будущем. Это история о научных манипуляциях, проводимых над человеком. В центре событий оказываются несколько женщин под руководством амбициозной Люси с задатками лидера. Героини обнаруживают, что их судьбы тесно связаны между собой. Они постепенно погружаются в жизни друг друга, чтобы совместными усилиями раскрыть тайну собственного происхождения. Выясняется, что с этим связано множество ужасающих секретов, а также история любви и предательства. Героиням предстоит преодолеть множество испытаний на пути к правде о самих себе.