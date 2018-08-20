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Шелест. Большой передел 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шелест. Большой передел
Киноафиша Сериалы Шелест. Большой передел Сезоны Сезон 1

Шелест. Большой передел 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шелест. Большой передел»

В 1 сезоне сериала «Шелест. Большой передел» после гибели криминального авторитета Большого активизировался Авдей. Он посягает на состояние, которое после смерти Большого досталось Алине. Шелесту известно об этом. Он всеми силами старается вывести Авдея на чистую воду и помочь своей возлюбленной. Для этого он вновь собирает свою команду. К Денису Макееву присоединятся после травмы Самарин, а Дима Ковальчук готов сотрудничать с Шелестом в то время, как его супруга восстанавливается в клинике. Только Дубровин «посылает» Шелеста, хотя тот обращается к руководителю с просьбой не увольнять Дубровина.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шелест. Большой передел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 августа 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 августа 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 августа 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 августа 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 августа 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 августа 2018
График выхода всех сериалов
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