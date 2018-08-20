В 1 сезоне сериала «Шелест. Большой передел» после гибели криминального авторитета Большого активизировался Авдей. Он посягает на состояние, которое после смерти Большого досталось Алине. Шелесту известно об этом. Он всеми силами старается вывести Авдея на чистую воду и помочь своей возлюбленной. Для этого он вновь собирает свою команду. К Денису Макееву присоединятся после травмы Самарин, а Дима Ковальчук готов сотрудничать с Шелестом в то время, как его супруга восстанавливается в клинике. Только Дубровин «посылает» Шелеста, хотя тот обращается к руководителю с просьбой не увольнять Дубровина.