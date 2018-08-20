Menu
Shelest. Bolshoy peredel 2018, season 1

Season premiere 20 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Шелест. Большой передел» после гибели криминального авторитета Большого активизировался Авдей. Он посягает на состояние, которое после смерти Большого досталось Алине. Шелесту известно об этом. Он всеми силами старается вывести Авдея на чистую воду и помочь своей возлюбленной. Для этого он вновь собирает свою команду. К Денису Макееву присоединятся после травмы Самарин, а Дима Ковальчук готов сотрудничать с Шелестом в то время, как его супруга восстанавливается в клинике. Только Дубровин «посылает» Шелеста, хотя тот обращается к руководителю с просьбой не увольнять Дубровина.

4.9
Rate 13 votes
4.7 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
20 August 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 August 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 August 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 August 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 August 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 August 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 August 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 August 2018
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 August 2018
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 August 2018
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 August 2018
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 August 2018
Серия 13
Season 1 Episode 13
29 August 2018
Серия 14
Season 1 Episode 14
29 August 2018
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 August 2018
Серия 16
Season 1 Episode 16
30 August 2018
