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Mo 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Mo
Киноафиша Сериалы Mo Сезоны Сезон 1

Mo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Mo»

В 1 сезоне сериала «Мо» в центре событий оказывается палестинский беженец. Вместе со своей семьей в лице матери, старшего брата и сестры он отправляется из Палестины в Хьюстон, расположенный в американском штате Техас. Героям приходится искать баланс между двумя государствами, отличающимися культурой, идеологией и менталитетом, осваивать новый язык и вместе с тем проходить трудный и временами неприятный процесс получения американского паспорта. Мо любит своих близких и готов на все, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Порой ему приходится пользоваться не вполне законными способами. 

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Mo График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Хамуди Hamoodi
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2022
Ямо Yamo
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2022
Раскаяние Remorse
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2022
Мула Moola
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2022
Надгробная плита Tombstone
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2022
Священный брак Holy Matrimony
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2022
Свидетельство Testimony
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2022
Вамос Vamos
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2022
К тебе взывает Аллах A Call From God
Сезон 2 Серия 8
30 января 2025
График выхода всех сериалов
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