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Mo 2022, season 1

Mo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mo Seasons Season 1
Mo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 27 minutes
"Mo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мо» в центре событий оказывается палестинский беженец. Вместе со своей семьей в лице матери, старшего брата и сестры он отправляется из Палестины в Хьюстон, расположенный в американском штате Техас. Героям приходится искать баланс между двумя государствами, отличающимися культурой, идеологией и менталитетом, осваивать новый язык и вместе с тем проходить трудный и временами неприятный процесс получения американского паспорта. Мо любит своих близких и готов на все, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Порой ему приходится пользоваться не вполне законными способами. 

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

Mo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Hamoodi
Season 1 Episode 1
24 August 2022
Yamo
Season 1 Episode 2
24 August 2022
Remorse
Season 1 Episode 3
24 August 2022
Moola
Season 1 Episode 4
24 August 2022
Tombstone
Season 1 Episode 5
24 August 2022
Holy Matrimony
Season 1 Episode 6
24 August 2022
Testimony
Season 1 Episode 7
24 August 2022
Vamos
Season 1 Episode 8
24 August 2022
A Call From God
Season 2 Episode 8
30 January 2025
TV series release schedule
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