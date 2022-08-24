В 1 сезоне сериала «Мо» в центре событий оказывается палестинский беженец. Вместе со своей семьей в лице матери, старшего брата и сестры он отправляется из Палестины в Хьюстон, расположенный в американском штате Техас. Героям приходится искать баланс между двумя государствами, отличающимися культурой, идеологией и менталитетом, осваивать новый язык и вместе с тем проходить трудный и временами неприятный процесс получения американского паспорта. Мо любит своих близких и готов на все, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Порой ему приходится пользоваться не вполне законными способами.