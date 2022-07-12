Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Как изменить свое сознание 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как изменить свое сознание
Киноафиша Сериалы Как изменить свое сознание Сезоны Сезон 1

How to Change Your Mind 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как изменить свое сознание»

В 1 сезоне сериала «Как изменить свое сознание» Алекс Гибни и Майкл Поллан проведут исследование различных веществ, которые влияют на человеческое сознание радикальным способом. Каждая из четырех серий посвящена разному виду наркотика: ЛСД, псилоцибину, МДМА и мескалину. Зрители смогут ознакомиться с практически забытым современниками историческим контекстом, а также исследовать потенциал этих веществ для исцеления и изменения сознания. В большинстве стран данные наркотические вещества запрещены, их употребление и распространение карается законом. Однако вокруг каждого из них сформировалась своя культура.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Как изменить свое сознание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1: ЛСД Chapter 1: LSD
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2022
Глава 2: Псилоцибин Chapter 2: Psilocybin
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2022
Глава 3: МДМА Chapter 3: MDMA
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2022
Глава 4: Мескалин Chapter 4: Mescaline
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше