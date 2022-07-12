Menu
How to Change Your Mind 2022, season 1

How to Change Your Mind season 1 poster
How to Change Your Mind 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"How to Change Your Mind" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Как изменить свое сознание» Алекс Гибни и Майкл Поллан проведут исследование различных веществ, которые влияют на человеческое сознание радикальным способом. Каждая из четырех серий посвящена разному виду наркотика: ЛСД, псилоцибину, МДМА и мескалину. Зрители смогут ознакомиться с практически забытым современниками историческим контекстом, а также исследовать потенциал этих веществ для исцеления и изменения сознания. В большинстве стран данные наркотические вещества запрещены, их употребление и распространение карается законом. Однако вокруг каждого из них сформировалась своя культура.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.9 IMDb

"How to Change Your Mind" season 1 list of episodes.

Season 1
Chapter 1: LSD
Season 1 Episode 1
12 July 2022
Chapter 2: Psilocybin
Season 1 Episode 2
12 July 2022
Chapter 3: MDMA
Season 1 Episode 3
12 July 2022
Chapter 4: Mescaline
Season 1 Episode 4
12 July 2022
