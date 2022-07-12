В 1 сезоне сериала «Как изменить свое сознание» Алекс Гибни и Майкл Поллан проведут исследование различных веществ, которые влияют на человеческое сознание радикальным способом. Каждая из четырех серий посвящена разному виду наркотика: ЛСД, псилоцибину, МДМА и мескалину. Зрители смогут ознакомиться с практически забытым современниками историческим контекстом, а также исследовать потенциал этих веществ для исцеления и изменения сознания. В большинстве стран данные наркотические вещества запрещены, их употребление и распространение карается законом. Однако вокруг каждого из них сформировалась своя культура.