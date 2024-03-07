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Алла-такси 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алла-такси
Киноафиша Сериалы Алла-такси Сезоны Сезон 1

Alla-taksi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алла-такси»

В 1 сезоне сериала «Алла, такси!» жизнь главной героини резко меняется после того, как она уличает своего супруга в измене. Свекровь Зинаида, которая работает руководителем в местной администрации, не дает Алле видеться с сыном. Женщина остается на улице без семьи и денег и становится водителем такси. Поначалу коллеги-мужчины относятся к ней насмешливо – раньше представительницы слабого пола здесь не работали даже уборщицами. Но и среди водителей находится тот, кто готов оказать Алле поддержку. Его имя – Сергей Проскурин. Тем временем бывший супруг полон решимости вернуть Аллу.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Алла-такси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 марта 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 марта 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 марта 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 марта 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 марта 2024
График выхода всех сериалов
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