В 1 сезоне сериала «Алла, такси!» жизнь главной героини резко меняется после того, как она уличает своего супруга в измене. Свекровь Зинаида, которая работает руководителем в местной администрации, не дает Алле видеться с сыном. Женщина остается на улице без семьи и денег и становится водителем такси. Поначалу коллеги-мужчины относятся к ней насмешливо – раньше представительницы слабого пола здесь не работали даже уборщицами. Но и среди водителей находится тот, кто готов оказать Алле поддержку. Его имя – Сергей Проскурин. Тем временем бывший супруг полон решимости вернуть Аллу.