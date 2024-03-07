Menu
Alla-taksi 2024, season 1

Season premiere 7 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Alla-taksi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алла, такси!» жизнь главной героини резко меняется после того, как она уличает своего супруга в измене. Свекровь Зинаида, которая работает руководителем в местной администрации, не дает Алле видеться с сыном. Женщина остается на улице без семьи и денег и становится водителем такси. Поначалу коллеги-мужчины относятся к ней насмешливо – раньше представительницы слабого пола здесь не работали даже уборщицами. Но и среди водителей находится тот, кто готов оказать Алле поддержку. Его имя – Сергей Проскурин. Тем временем бывший супруг полон решимости вернуть Аллу.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

Alla-taksi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 March 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 March 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 March 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 March 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 March 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 March 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 March 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 March 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 March 2024
