735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи

Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов

«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими