Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

В 2020 году на Первом канале вышел сериал «Чистые руки» с Евгением Антроповым, Евгением Сыркиным и Дмитрием Фридом. Отдельных аплодисментов заслужила роль последнего — разведчика Бориса Зинчука, который стал главной звездой проекта. Но даже Фрид не смог спасти сериал от промахов режиссера и сценаристов — зрители пришли в ярость.

Сюжет, между прочим, довольно интригующий: история студентов-физиков на фоне Олимпиады-80 и противостояния двух держав. Отечественная разведка вовлекает молодых людей, надеясь с их помощью одержать победу в обострившемся конфликте. А дальше — пошло-поехало. Между друзьями и так намечалась трещина из-за любовной драмы, но новые обстоятельства и вовсе разделяют их по разным лагерям.

Где сериал подводит

«Чистые руки» довольно примитивная шпионская драма. Зрителю показывают личные конфликты героев, летнюю Москву, неспешные прогулки по набережным.

Но авторы переступили черту, когда стали углубляться в историю. На экране появляется полный набор той самой «клюквы», за которую часто критикуют американское кино. Зацепили и нелепости с антуражем — например, плитка и пологие съезды для инвалидных колясок, которые в Москве появились только спустя десятилетия.

Нелепые ошибки мешают наслаждаться вполне приличной игрой молодых актеров. Если бы сценаристы убрали КГБ и Олимпийские игры, в целом получилась бы неплохая мелодрама. Местами за сюжетом интересно наблюдать, и хочется включать одну серию за другой. Да и на «Кинопоиске» сериал держится на уверенной отметке в 7 баллов. Но зрители беспощадны.

Весь сериал попахивает если уж не откровенной антисоветчиной, то мажет ту жизнь черной краской, — жалуются зрители.

