Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

13 августа 2025 18:36
Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Хвалят только работу одного актера.

В 2020 году на Первом канале вышел сериал «Чистые руки» с Евгением Антроповым, Евгением Сыркиным и Дмитрием Фридом. Отдельных аплодисментов заслужила роль последнего — разведчика Бориса Зинчука, который стал главной звездой проекта. Но даже Фрид не смог спасти сериал от промахов режиссера и сценаристов — зрители пришли в ярость.

Сюжет, между прочим, довольно интригующий: история студентов-физиков на фоне Олимпиады-80 и противостояния двух держав. Отечественная разведка вовлекает молодых людей, надеясь с их помощью одержать победу в обострившемся конфликте. А дальше — пошло-поехало. Между друзьями и так намечалась трещина из-за любовной драмы, но новые обстоятельства и вовсе разделяют их по разным лагерям.

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Где сериал подводит

«Чистые руки» довольно примитивная шпионская драма. Зрителю показывают личные конфликты героев, летнюю Москву, неспешные прогулки по набережным.

Но авторы переступили черту, когда стали углубляться в историю. На экране появляется полный набор той самой «клюквы», за которую часто критикуют американское кино. Зацепили и нелепости с антуражем — например, плитка и пологие съезды для инвалидных колясок, которые в Москве появились только спустя десятилетия.

Нелепые ошибки мешают наслаждаться вполне приличной игрой молодых актеров. Если бы сценаристы убрали КГБ и Олимпийские игры, в целом получилась бы неплохая мелодрама. Местами за сюжетом интересно наблюдать, и хочется включать одну серию за другой. Да и на «Кинопоиске» сериал держится на уверенной отметке в 7 баллов. Но зрители беспощадны.

Весь сериал попахивает если уж не откровенной антисоветчиной, то мажет ту жизнь черной краской, — жалуются зрители.

Ранее мы писали: «Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

Фото: Кадры из сериала «Чистые руки»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался «Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался Читать дальше 14 августа 2025
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» «При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» Читать дальше 14 августа 2025
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Читать дальше 14 августа 2025
«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал «Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал Читать дальше 13 августа 2025
В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке» В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке» Читать дальше 13 августа 2025
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем «Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем Читать дальше 13 августа 2025
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем Читать дальше 13 августа 2025
«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий «Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий Читать дальше 13 августа 2025
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя «Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя Читать дальше 13 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше