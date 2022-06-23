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Хроники пышки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хроники пышки
Киноафиша Сериалы Хроники пышки Сезоны Сезон 1

Gordita Chronicles
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хроники пышки»

В 1 сезоне сериала «Хроники пышки» жителя Доминиканской Республики, сотрудника крупной авиакомпании переводят работать в американский офис. Семья Кастелли перебирается из родного знакомого Санто-Доминго в огромный солнечный Майами. С собой родители привозят и двенадцатилетнюю дочку Карлотту, которую друзья и родные ласково называют Куку. Всю жизнь эта очаровательная пышечка училась в приходской академии в Доминикане, однако теперь ей приходится адаптироваться в типичной американской средней школе, где ее поджидают приключения, неприятности, неудачные решения и погоня за «американской мечтой».

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хроники пышки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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