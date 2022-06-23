Menu
Gordita Chronicles season 1 watch online

Gordita Chronicles
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Gordita Chronicles" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хроники пышки» жителя Доминиканской Республики, сотрудника крупной авиакомпании переводят работать в американский офис. Семья Кастелли перебирается из родного знакомого Санто-Доминго в огромный солнечный Майами. С собой родители привозят и двенадцатилетнюю дочку Карлотту, которую друзья и родные ласково называют Куку. Всю жизнь эта очаровательная пышечка училась в приходской академии в Доминикане, однако теперь ей приходится адаптироваться в типичной американской средней школе, где ее поджидают приключения, неприятности, неудачные решения и погоня за «американской мечтой».

Series rating

7.3
Rate 15 votes
7.5 IMDb

"Gordita Chronicles" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 June 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 June 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 June 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 June 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 June 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 June 2022
