В 1 сезоне сериала «Хроники пышки» жителя Доминиканской Республики, сотрудника крупной авиакомпании переводят работать в американский офис. Семья Кастелли перебирается из родного знакомого Санто-Доминго в огромный солнечный Майами. С собой родители привозят и двенадцатилетнюю дочку Карлотту, которую друзья и родные ласково называют Куку. Всю жизнь эта очаровательная пышечка училась в приходской академии в Доминикане, однако теперь ей приходится адаптироваться в типичной американской средней школе, где ее поджидают приключения, неприятности, неудачные решения и погоня за «американской мечтой».