В 1 сезоне сериала «Остров черепа» несколько героев, которые совершали путешествие на плавательном судне, потерпели кораблекрушение. Волею судьбы герои оказались на затерянном острове, который поначалу кажется им необитаемым. Однако это не так. В скором времени персонажи поймут, что им предстоит иметь дело с серьезной опасностью. Незадачливым путешественникам придется искать любые возможности, чтобы выбраться из опаснейшего места на свете – мистического острова, который принадлежит первобытным монстрам. Ими заправляет главное чудовище – грозный и беспощадный титан по имени Конг.