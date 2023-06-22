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Остров черепа 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров черепа
Киноафиша Сериалы Остров черепа Сезоны Сезон 1

Skull Island 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Остров черепа»

В 1 сезоне сериала «Остров черепа» несколько героев, которые совершали путешествие на плавательном судне, потерпели кораблекрушение. Волею судьбы герои оказались на затерянном острове, который поначалу кажется им необитаемым. Однако это не так. В скором времени персонажи поймут, что им предстоит иметь дело с серьезной опасностью. Незадачливым путешественникам придется искать любые возможности, чтобы выбраться из опаснейшего места на свете – мистического острова, который принадлежит первобытным монстрам. Ими заправляет главное чудовище – грозный и беспощадный титан по имени Конг.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Остров черепа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Морской пилот Maritime Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2023
Последнее пустое место на карте The Last Blank Space on the Map
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2023
В чем дело, крок? What's Up, Croc?
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Завтрак для Конга Breakfast Fit for a Kong
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2023
Сбежавшая собака Doggone It
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2023
Язык нежности Terms of Endearment
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2023
Ты не король, а просто тупое животное You're Not a King, You're Just a Stupid Animal
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
Так обезьяну никогда не поймать You'll Never Catch a Monkey That Way
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2023
График выхода всех сериалов
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