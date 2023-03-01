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Правдивая ложь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Правдивая ложь
Киноафиша Сериалы Правдивая ложь Сезоны Сезон 1

True Lies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правдивая ложь»

В 1 сезоне сериала «Правдивая ложь» для близких Гарри Таскер является любящим супругом и отцом, человеком скромным и немного невнимательным. Он торгует компьютерной техникой и проводит на работе круглые сутки. Даже его жене до недавнего времени не было известно о том, что на самом деле Гарри – государственный агент. Он специализируется на заданиях, представляющих особую опасность. Таскер говорит на нескольких иностранных языках, владеет разными видами оружия и знает несколько способов, как отправить человека в мир иной. Потрясенной супруге Гарри –домохозяйке, не удовлетворенной жизнью, – предлагают стать его напарницей.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Правдивая ложь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2023
Государственная тайна Public Secrets
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2023
Отдельные пары Separate Pairs
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2023
Компаньоны-соперники Rival Companions
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2023
Неродственные родители Unrelated Parents
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Рабочий отпуск Working Vacation
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2023
Независимые иждивенцы Independent Dependents
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2023
Честные манипуляции Honest Manipulations
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2023
Горькие возлюбленные Bitter Sweethearts
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2023
Дружественные враги Friendly Enemies
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2023
Незнакомые партнерства Unfamiliar Partnerships
Сезон 1 Серия 11
10 мая 2023
Сны наяву Waking Dreams
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2023
Лживые истины Lying Truths
Сезон 1 Серия 13
17 мая 2023
График выхода всех сериалов
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