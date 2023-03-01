Menu
True Lies 2023, season 1

True Lies
Season premiere 1 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Правдивая ложь» для близких Гарри Таскер является любящим супругом и отцом, человеком скромным и немного невнимательным. Он торгует компьютерной техникой и проводит на работе круглые сутки. Даже его жене до недавнего времени не было известно о том, что на самом деле Гарри – государственный агент. Он специализируется на заданиях, представляющих особую опасность. Таскер говорит на нескольких иностранных языках, владеет разными видами оружия и знает несколько способов, как отправить человека в мир иной. Потрясенной супруге Гарри –домохозяйке, не удовлетворенной жизнью, – предлагают стать его напарницей.

5.1
Rate 11 votes
5.2 IMDb

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
1 March 2023
Public Secrets
Season 1 Episode 2
8 March 2023
Separate Pairs
Season 1 Episode 3
15 March 2023
Rival Companions
Season 1 Episode 4
22 March 2023
Unrelated Parents
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Working Vacation
Season 1 Episode 6
5 April 2023
Independent Dependents
Season 1 Episode 7
12 April 2023
Honest Manipulations
Season 1 Episode 8
19 April 2023
Bitter Sweethearts
Season 1 Episode 9
26 April 2023
Friendly Enemies
Season 1 Episode 10
3 May 2023
Unfamiliar Partnerships
Season 1 Episode 11
10 May 2023
Waking Dreams
Season 1 Episode 12
17 May 2023
Lying Truths
Season 1 Episode 13
17 May 2023
