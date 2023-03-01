В 1 сезоне сериала «Правдивая ложь» для близких Гарри Таскер является любящим супругом и отцом, человеком скромным и немного невнимательным. Он торгует компьютерной техникой и проводит на работе круглые сутки. Даже его жене до недавнего времени не было известно о том, что на самом деле Гарри – государственный агент. Он специализируется на заданиях, представляющих особую опасность. Таскер говорит на нескольких иностранных языках, владеет разными видами оружия и знает несколько способов, как отправить человека в мир иной. Потрясенной супруге Гарри –домохозяйке, не удовлетворенной жизнью, – предлагают стать его напарницей.