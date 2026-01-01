Оповещения от Киноафиши
Мертвая хватка
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Мертвая хватка
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Мертвая хватка
Варшава, Мазовецкое воеводство, Польша
Где снимали известные сцены
жилой район
Форт Пилсудского, Мокотов, Варшава, Мазовецкое воеводство, Польша
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
