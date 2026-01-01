Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Hold Tight Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Hold Tight

  • Warsaw, Mazowieckie, Poland

Iconic scenes & Locations

housing estate
Fort Pilsudskiego, Mokotów, Warsaw, Mazowieckie, Poland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more