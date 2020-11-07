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Перевод не требуется 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перевод не требуется
Киноафиша Сериалы Перевод не требуется Сезоны Сезон 1

Перевод не требуется 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перевод не требуется»

В 1 сезоне сериала «Перевод не требуется» молодая девушка Катерина работает переводчицей в крупной и успешной корпорации. Однако ее строгого начальника Андрея не устраивает, что она проводит слишком много времени дома и часто отпрашивается из офиса, так как одна воспитывает маленькую дочку. После нескольких конфликтов мужчина все же решает уволить сотрудницу, но просит ее сопроводить его в еще одну, последнюю командировку. Катя соглашается, но поездка неожиданно превращается в импровизированный спектакль, когда деловые партнеры компании принимают их с Андреем за счастливую семейную пару.

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Список серий 1-го сезона сериала «Перевод не требуется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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