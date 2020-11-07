В 1 сезоне сериала «Перевод не требуется» молодая девушка Катерина работает переводчицей в крупной и успешной корпорации. Однако ее строгого начальника Андрея не устраивает, что она проводит слишком много времени дома и часто отпрашивается из офиса, так как одна воспитывает маленькую дочку. После нескольких конфликтов мужчина все же решает уволить сотрудницу, но просит ее сопроводить его в еще одну, последнюю командировку. Катя соглашается, но поездка неожиданно превращается в импровизированный спектакль, когда деловые партнеры компании принимают их с Андреем за счастливую семейную пару.