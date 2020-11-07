Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Perevod ne trebuetsya season 1 watch online

Perevod ne trebuetsya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Perevod ne trebuetsya Seasons Season 1
Перевод не требуется 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Perevod ne trebuetsya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перевод не требуется» молодая девушка Катерина работает переводчицей в крупной и успешной корпорации. Однако ее строгого начальника Андрея не устраивает, что она проводит слишком много времени дома и часто отпрашивается из офиса, так как одна воспитывает маленькую дочку. После нескольких конфликтов мужчина все же решает уволить сотрудницу, но просит ее сопроводить его в еще одну, последнюю командировку. Катя соглашается, но поездка неожиданно превращается в импровизированный спектакль, когда деловые партнеры компании принимают их с Андреем за счастливую семейную пару.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Perevod ne trebuetsya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 November 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 November 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 November 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more