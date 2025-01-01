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Галилео
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Галилео
16+
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов телешоу «Галилео»
Сезон 1
66 эпизодов
26 марта 2007 - 29 июня 2007
Сезон 2
67 эпизодов
30 октября 2002 - 19 мая 2008
Сезон 3
65 эпизодов
18 февраля 2008 - 14 ноября 2008
Сезон 4
84 эпизода
25 августа 2008 - 20 марта 2009
Сезон 5
56 эпизодов
12 января 2009 - 16 июля 2009
Сезон 6
62 эпизода
13 апреля 2009 - 15 июля 2009
Сезон 7
78 эпизодов
16 августа 2009 - 3 декабря 2009
Сезон 8
110 эпизодов
7 февраля 2010 - 15 июля 2010
Сезон 9
59 эпизодов
22 августа 2010 - 9 декабря 2010
Сезон 10
101 эпизод
17 декабря 2010 - 17 июня 2011
Сезон 11
79 эпизодов
1 сентября 2011 - 30 декабря 2011
Сезон 12
100 эпизодов
12 февраля 2012 - 6 июля 2012
Сезон 13
66 эпизодов
3 сентября 2012 - 28 декабря 2012
Сезон 14
18 эпизодов
14 января 2013 - 6 марта 2013
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