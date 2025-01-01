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Две звезды
Год выпуска
2006
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Две звезды»
Сезон 1
10 эпизодов
22 октября 2006 - 24 декабря 2006
Сезон 2
14 эпизодов
18 ноября 2007 - 17 февраля 2008
Сезон 3
14 эпизодов
6 сентября 2009 - 6 декабря 2009
Сезон 4
11 эпизодов
30 сентября 2012 - 9 декабря 2012
Сезон 5
12 эпизодов
29 сентября 2013 - 15 декабря 2013
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