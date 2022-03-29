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Джонни Халлидей: Больше чем рок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джонни Халлидей: Больше чем рок
Киноафиша Сериалы Джонни Халлидей: Больше чем рок Сезоны Сезон 1

Johnny par Johnny 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джонни Халлидей: Больше чем рок»

В 1 сезоне сериала «Джонни Халлидей: Больше чем рок» зрители познакомятся с одним из самых известных рок-музыкантов в истории французской музыки – Джонни Холлидеем. В серии войдут документальные съемки с концертов и турне артиста, а также реконструкция событий его личной и сценической жизни. За свою карьеру Джонни успел провести более 400 иностранных поездок, выступил вживую перед 15 миллионами зрителей, выпустил 18 альбомов и продал более 80 миллионов пластинок. Также он писал музыку к фильмам и экспериментировал со стилем французского шансона. Сегодня его помнят не только в родной стране, но и во всем мире.

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Список серий сериала Джонни Халлидей: Больше чем рок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кумир молодежи L'idole des jeunes
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2022
Живи быстро, умри молодым Mourir demain
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2022
Желание желать L'envie d'avoir envie
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2022
Моя Америка Mon Amérique à moi
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2022
Бессмертный (R)allumer le feu
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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