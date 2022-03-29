Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Johnny Hallyday: Beyond Rock 2022, season 1

Johnny Hallyday: Beyond Rock season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Johnny Hallyday: Beyond Rock Seasons Season 1
Johnny par Johnny 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 50 minutes
"Johnny Hallyday: Beyond Rock" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Джонни Халлидей: Больше чем рок» зрители познакомятся с одним из самых известных рок-музыкантов в истории французской музыки – Джонни Холлидеем. В серии войдут документальные съемки с концертов и турне артиста, а также реконструкция событий его личной и сценической жизни. За свою карьеру Джонни успел провести более 400 иностранных поездок, выступил вживую перед 15 миллионами зрителей, выпустил 18 альбомов и продал более 80 миллионов пластинок. Также он писал музыку к фильмам и экспериментировал со стилем французского шансона. Сегодня его помнят не только в родной стране, но и во всем мире.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

Johnny Hallyday: Beyond Rock List of episodes

TV series release schedule
Season 1
L'idole des jeunes
Season 1 Episode 1
29 March 2022
Mourir demain
Season 1 Episode 2
29 March 2022
L'envie d'avoir envie
Season 1 Episode 3
29 March 2022
Mon Amérique à moi
Season 1 Episode 4
29 March 2022
(R)allumer le feu
Season 1 Episode 5
29 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more