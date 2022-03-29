В 1 сезоне сериала «Джонни Халлидей: Больше чем рок» зрители познакомятся с одним из самых известных рок-музыкантов в истории французской музыки – Джонни Холлидеем. В серии войдут документальные съемки с концертов и турне артиста, а также реконструкция событий его личной и сценической жизни. За свою карьеру Джонни успел провести более 400 иностранных поездок, выступил вживую перед 15 миллионами зрителей, выпустил 18 альбомов и продал более 80 миллионов пластинок. Также он писал музыку к фильмам и экспериментировал со стилем французского шансона. Сегодня его помнят не только в родной стране, но и во всем мире.