Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Елена и капитан 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Елена и капитан
Киноафиша Сериалы Елена и капитан Сезоны Сезон 1

Елена и капитан 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Елена и капитан»

В 1 сезоне сериала «Елена и капитан» в большом городе живет успешная и счастливая женщина по имени Елена Павлова. Ее дом – полная чаша, рядом – надежный мужчина, и, на первый взгляд, героине просто нечего больше желать и уж точно не о чем беспокоиться. Однако трагическая случайность переворачивает жизнь Лены с ног на голову и раскрывает ей глаза на правду: человек рядом – вовсе не тот, кем она его считала, а сама она стоит на пути у настоящей мафии и находится в большой опасности. Судьба сводит девушку с человеком, способным ее защитить, – капитаном полиции Андреем Золотовым, однако его любовь и уважение еще нужно заслужить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Елена и капитан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2021
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше