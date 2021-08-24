В 1 сезоне сериала «Елена и капитан» в большом городе живет успешная и счастливая женщина по имени Елена Павлова. Ее дом – полная чаша, рядом – надежный мужчина, и, на первый взгляд, героине просто нечего больше желать и уж точно не о чем беспокоиться. Однако трагическая случайность переворачивает жизнь Лены с ног на голову и раскрывает ей глаза на правду: человек рядом – вовсе не тот, кем она его считала, а сама она стоит на пути у настоящей мафии и находится в большой опасности. Судьба сводит девушку с человеком, способным ее защитить, – капитаном полиции Андреем Золотовым, однако его любовь и уважение еще нужно заслужить.