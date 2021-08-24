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Elena i kapitan 2021, season 1

Elena i kapitan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Elena i kapitan Seasons Season 1
Елена и капитан 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Elena i kapitan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Елена и капитан» в большом городе живет успешная и счастливая женщина по имени Елена Павлова. Ее дом – полная чаша, рядом – надежный мужчина, и, на первый взгляд, героине просто нечего больше желать и уж точно не о чем беспокоиться. Однако трагическая случайность переворачивает жизнь Лены с ног на голову и раскрывает ей глаза на правду: человек рядом – вовсе не тот, кем она его считала, а сама она стоит на пути у настоящей мафии и находится в большой опасности. Судьба сводит девушку с человеком, способным ее защитить, – капитаном полиции Андреем Золотовым, однако его любовь и уважение еще нужно заслужить.

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"Elena i kapitan" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 August 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 August 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 August 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 August 2021
TV series release schedule
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