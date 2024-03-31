Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пэриш 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пэриш
Киноафиша Сериалы Пэриш Сезоны Сезон 1

Parish 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пэриш»

В 1 сезоне сериала «Пэриш» в центре событий оказывается простой таксист, который занимался развозкой пассажиров и жил обычной жизнью среднестатистического американца. Однако неожиданно все меняется, когда мужчина получает предложение от представителя мафиозной группировки из Зимбабве. Криминальный авторитет, ныне живущий в штате Новый Орлеан, хочет взять главного героя на службу в качестве личного водителя. Таксист пока не догадывается, сколько опасностей таит в себе его новая работа. Человек, которого он будет возить, является настоящим гангстером. Он известен тем, что эксплуатирует незарегистрированных иммигрантов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пэриш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2024
Кровь в воде Blood in the Water
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2024
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2024
Импимпи Impimpi
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2024
Кумба Kumba
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2024
Хороший человек A Good Man
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2024
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше