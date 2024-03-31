В 1 сезоне сериала «Пэриш» в центре событий оказывается простой таксист, который занимался развозкой пассажиров и жил обычной жизнью среднестатистического американца. Однако неожиданно все меняется, когда мужчина получает предложение от представителя мафиозной группировки из Зимбабве. Криминальный авторитет, ныне живущий в штате Новый Орлеан, хочет взять главного героя на службу в качестве личного водителя. Таксист пока не догадывается, сколько опасностей таит в себе его новая работа. Человек, которого он будет возить, является настоящим гангстером. Он известен тем, что эксплуатирует незарегистрированных иммигрантов.