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The Driver season 1 watch online

The Driver season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Driver Seasons Season 1
Parish 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Driver" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пэриш» в центре событий оказывается простой таксист, который занимался развозкой пассажиров и жил обычной жизнью среднестатистического американца. Однако неожиданно все меняется, когда мужчина получает предложение от представителя мафиозной группировки из Зимбабве. Криминальный авторитет, ныне живущий в штате Новый Орлеан, хочет взять главного героя на службу в качестве личного водителя. Таксист пока не догадывается, сколько опасностей таит в себе его новая работа. Человек, которого он будет возить, является настоящим гангстером. Он известен тем, что эксплуатирует незарегистрированных иммигрантов.

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"The Driver" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
31 March 2024
Blood in the Water
Season 1 Episode 2
7 April 2024
Sanctuary
Season 1 Episode 3
14 April 2024
Impimpi
Season 1 Episode 4
21 April 2024
Kumba
Season 1 Episode 5
28 April 2024
A Good Man
Season 1 Episode 6
5 May 2024
TV series release schedule
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